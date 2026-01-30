Бакыт Нурмуханов: Халық Кеңесі - это высший консультативный орган, представляющий интересы народа

Конституционная реформа
141

Нормы, посвященные модели однопалатного Парламента и обновленной системе государственных органов, включены в несколько разделов проекта новой Конституции. Об этом заявил заместитель председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов, выступая на очередном заседании Конституционной комиссии.

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он сообщил, что нормы, касающиеся однопалатного Парламента, сосредоточены в четвертом разделе «Курултай». В нем закреплены полномочия законодательного органа, а также существенно обновлены статьи, регулирующие сессии Курултая и организацию его деятельности.

«Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. Вопросы, касающиеся должности Председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье», – отметил Бакыт Нурмуханов.

Пятый раздел проекта Конституции посвящён Правительству.

«В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности Правительства и его членов перед Курултаем, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении», – подчеркнул он.

Шестой раздел, по словам Бакыта Нурмуханова, состоит из двух статей и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

«Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, представляет интересы народа Казахстана. Установлены его полномочия по внесению законопроектов в Курултай, инициативы о назначении всенародного референдума, а также другие важные функции», – заявил он.

Отдельный, седьмой раздел посвящен Конституционному Суду.

Бакыт Нурмуханов отметил, что положения, регулирующие состав Суда, сроки полномочий судей и их компетенцию, в основном сохранены. При этом четко определена миссия Конституционного Суда как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны.

#реформа #конституция

