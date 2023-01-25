Выставили на мороз

Проблемная зона
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Андрей Кратенко

Слишком дорогими оказываются счета за отопление, считают предприниматели Петропавловска.

Формула расчетов, применяемая энергетиками, вызвала недоумение представителей малого бизнеса и активистов-общественников. Владельцы магазинчиков в многоэтажных домах платят за отопление гораздо больше, чем жильцы. В таком же положении индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, юридические консультанты, чьи офисы по характеру потребления тепла ничем не отличаются от обычных квартир.

– Если возьмем жилой дом, в котором на первом этаже располагается офис, то услуги по теплоснабжению для обычного жильца обойдутся в 3,5 тысячи тенге, а для предпринимателя, который работает под его квартирой, – в 9,5 тысячи, то есть разница в три раза, – говорит адвокат Елена Игнатенко.

В счетах за ноябрь хозяева магазинов и офисов на первых этажах обнаружили очередное увеличение платы за отопление. Тогда многие потребители сочли это ошибкой, но в счетах за декабрь все повторилось.

Владелец небольшого продуктового магазинчика рассказал, что теперь платит за отопление одного квадратного метра в пять раз больше, чем жильцы многоэтажки. Возмущенные предприниматели обратились в регио­нальную палату предпринимателей. Выяснилось, что странное повышение оплаты коснулось многих владельцев помещений на первых этажах домов, где установлены счетчики. Люди рассказали, что к ним для расчетов применили коэффициент 1,9.

Энергетики пояснили, что дейст­вовали строго в соответствии с Правилами формирования тарифов в РК, утвержденными министром нацэкономики, и сослались на специальную формулу.

– Соотношение коэффициентов квад­ратного метра бытового потребителя к квадратному мет­ру небытового, вот этот коэффициент выводится, исходя из этих двух показателей, – сказал журналистам генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков.

Понятные энергетикам расчеты непонятны предпринимателям. Почему они должны платить за 22 гигакалории, если установленный счетчик показал потребление всего 11 гигакалорий? Получается, площадь помещения, объем потребления тепла абсолютно не меняется, а цена на него без какого-либо повышения тарифа вдруг вырос­ла почти в два раза!

Известный в Петропавловске об­щест­венник Александр Казанцев тоже возмущен:

– Владельцы переоборудованных под офисы и магазины квартир в жилых домах получают счета на оплату тепловой энергии с увеличением в два раза! Это новшество, придуманное «Севказэнергосбытом», взбудоражило представителей малого бизнеса, вынужденных теперь повышать цены на продукцию, товары и услуги.

Александр Казанцев предлагает тщательно изучить статью 280 Правил формирования тарифов, на которые ссылаются энергетики, и разобраться, имеет ли эта статься вообще отношение к владельцам переоборудованных квартир.

– Если прочитать внимательно, то становится совершенно ясно, что субпотребитель – это владелец дополнительно пристроенных к многоквартирному дому площадей с дополнительно подключенными своими теплопотребляющими установками, изменяющими схему теплоснабжения многоквартирного дома, – считает Александр Казанцев. – При этом он согласовывает получение технических условий с жильцами дома, составляет договор теплоснабжения. Однако владельцы переоборудованных квартир купили эти квартиры с существующей схемой отопления, переоборудовали помещения без изменения ограждающих и несущих конструкций, не меняя схемы теплоснабжения, не увеличивая тепловую нагрузку. Поэтому они не являются субпотребителями тепловой энергии. И применение статьи 280 к расчетам за отопление переоборудованных квартир считаю необоснованным и незаконным.

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