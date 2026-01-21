Фото: МКИ

В Национальной библиотеке РК открылась выставка, посвященная жизненному пути и творческому наследию 16 выдающихся личностей - государственных и общественных деятелей, а также представителей литературы и искусства, юбилеи которых отмечаются в 2026 году. Среди них - Жамбыл Жабаев, Алихан Бокейханов, Ахмет Жубанов, Сайын Муратбеков и другие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Экспозиция включает более 350 печатных изданий и около 200 электронных материалов. Посетителям представлены сведения о биографии, профессиональной и общественной деятельности юбиляров.

Отдельный раздел посвящен деятелям культуры и раскрывает их вклад в развитие театра, кино и музыкального искусства.

Выставка будет доступна для посетителей Национальной библиотеки РК в течение всего года.