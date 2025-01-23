Выставка «Мы не одни» открылась в Астане

Фото: Президентский центр УДП РК

В Президентском центре состоялась церемония открытия совместной выставки члена-корреспондента Академии художеств РК, почетного члена Союза художников г. Астаны Акжан Али и известного австрийского ученого, художника доктора Джеральда Флориана Месснера – «Мы не одни».

Этот вернисаж посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Выставка «Мы не одни» – это эксперимент, где искусство становится языком, способным выразить то, что невозможно передать словами. Каждая работа – это уникальный фрагмент мозаики, складывающийся в единую картину человеческого опыта.

«История совместной выставки у нас с Джеральдом Флорианом Месснером созрела около 3 месяцев назад, её цель – это показать работы художников разных стран, разных поколений. Данная выставка это замечательная возможность познакомить посетителей с культурным разнообразием, ощутить творческие поиски авторов. Сегодняшнее мероприятие станет возможностью для всех открыть что-то новое о себе, о мире в целом», – поделилась Акжан Али.

Али Акжан Толеубайкызы родилась 5 сентября 1979 года, в поселке Коргалжын Акмолинской области. С 2021 года начала работать арт-менеджером в галерее Союза художников столицы, приняла участие в организации и проведении более 40 выставок. Произведения художника находятся в личных коллекциях Казахстана, Австрии, Германии, Японии, Королевстве Нидерландов и Марокко.

Доктор Джеральд Флориан Месснер – ученый, художник, музыкант, актер и писатель. Родился в 1937 году в Австрии, в Бад-Айзенкаппеле. Выпускник Педагогического колледжа в Клагенфурте (Австрия), где он получил свое художественное образование, Университета музыки и драматического искусства в Вене (диплом исполнительского искусства), Венского университета (доктор философии по сравнительному музыковедению).

Выступал в крупных театрах Берлина, Гамбурга, Клагенфурта, Люцерна и Вены, а также на радио, в кино и на телевидении. Кроме этого, он пишет стихи и сочиняет музыку. В течение последних лет начал посвящать больше времени развитию своего визуального искусства, создав многочисленные картины и графические работы, которые выставлялись в ОАЭ, Австрии, Китае и Казахстане. Для Флориана Месснера изобразительное, литературное и исполнительское искусство, живопись и музыка взаимосвязаны.

«Название «Мы не одни» отражает глубокий философский посыл, объединивший двух художников из разных стран с разной культурой, разными взглядами на жизнь. Посредством искусства стираются любые границы и рамки, и диалог двух замечательных мастеров погружает нас в удивительный мир творчества. Мы посвятили этот вернисаж 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, ставшей символом единения и созидания», – отметила в своей приветственной речи заместитель директора Президентского центра Ботагоз Каипова.

В свою очередь посол Республики Австрия в Республике Казахстан, по совместительству в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан Андреа Бахер отметила, что это значимое мероприятие призвано еще больше укрепить двустороннее сотрудничество между нашими странами.

Выставка «Мы не одни» – эксперимент, где искусство становится языком, способным выразить то, что невозможно передать словами. Каждая работа – уникальный фрагмент мозаики, складывающийся в единую картину человеческого опыта и бытия.

В данной экспозиции представлено 25 произведений Акжан Али и 27 работ Флориана Месснера.

Выставка будет работать до 24 февраля 2025 года.