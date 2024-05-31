Выставки, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, проходят в Казахстане

В 1997 году 31 мая в Казахстане объявлено Днем памяти жертв политических репрессий

Фото: Минкультуры

В этот день в стране традиционно проходят мероприятия, выставки в музеях, публикуются новые данные, передает Kazpravda.kz

Так, по данным Минкультуры, в Центральном государственном музее РК открылась международная выставка «Туркестан под властью двух империй: колониализм и репрессии».

На ней представлены фотодокументы репрессированных Султанбека Ходжанова, Фазифы Зарипкызы, Танибергена Отарбаева, документы Ахмета Байтурсынова, Алихана Букейханова, Миржакипа Дулатова, Мухамеджана Тынышпаева, вещи Сакена Сейфуллина, Халела Досмухамедова, архивные документы репрессированных государственных и общественных деятелей из фондов Государственного музея памяти жертв репрессий при Кабинете министров Республики Узбекистана.

Особое внимание заслуживают стенды с именами 69 казахстанцев, которые были вынуждены выехать в Узбекистан после репрессий.

В рамках мероприятия также состоялся международный круглый стол «О ходе реабилитации жертв политических репрессий в странах Центральной Азии: результаты и общие проблемы».

В Национальной библиотеке РК была организована историко-познавательная книжная выставка, на которой были представлены уникальная информация из фонда редких книг и рукописей Национальной библиотеки РК, оригиналы произведений и рукописи лидеров движения «Алаш», труды национальных деятелей и казахской интеллигенции, воспоминания потомков жертв политических репрессий, рукописи и исследовательские работы о жертвах политических репрессий и голода.