Выступление Байдена на дебатах породило панику в Демократической партии

Экс-советник Барака Обамы заявил телеканалу CNN, что выступление действующего президента США «причинило боль многим людям», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Демократы пребывают в панике из-за выступления президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.
«Это не то, что нам нужно было от Джо Байдена. И это причинило боль многим людям. Речь не просто о панике, увиденное сегодня стало причиной боли», - приводит слова советника телекомпания.
Аналитик, чье мнение приводит телекомпания NBC, считает, что американский лидер продемонстрировал невозможность своей победы на предстоящих выборах.
Выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом стало коллективным самоубийством для всей Демократической партии. Такую оценку неназванного политического аналитика, который принимал участие в разработке президентских кампаний, приводит телекомпания NBC.
«Демократы только что совершили коллективное самоубийство. Байден хрипит, кажется уставшим и бормочет. Он подтверждает то, что все избиратели уже поняли. Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», - сказал аналитик.
В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за 4 месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.