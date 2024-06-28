Выступление Байдена на дебатах породило панику в Демократической партии

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Демократы пребывают в панике из-за выступления президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.

«Это не то, что нам нужно было от Джо Байдена. И это причинило боль многим людям. Речь не просто о панике, увиденное сегодня стало причиной боли», - приводит слова советника телекомпания.

Аналитик, чье мнение приводит телекомпания NBC, считает, что американский лидер продемонстрировал невозможность своей победы на предстоящих выборах.