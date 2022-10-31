Общество

Взрослые судятся – дети страдают

Валентина Мелехова

Реконструкцию Костанайской детской областной больницы планируют завершить на два года позже изначально установленного срока – в первом квартале 2023 года.

Скандал вокруг ремонта медучреждения длится уже более двух лет, половину из которых работы и вовсе простаивают. Больные дети вынуждены скитаться по другим учреждениям, зачастую не получая должного лечения.

В деле о реконструкции костанайской детской облбольницы изначально что-то пошло не так. Строительная компания, выигравшая тендер на проведение ремонта, должна была приступить к работам в июле 2020-го, но начала их лишь месяц спустя. А потом еще полгода строители ждали, когда персонал освободит корпус «Б». Случилось это за две недели до окончания оговоренного срока выполнения ремонтных работ. Затем в судебном порядке договор пролонгировали еще на шесть месяцев.

Однако возникли новые проб­лемы: заказчик задолжал подрядчику крупную сумму. И разбирательства вновь перешли в суд. Руководство больницы в одностороннем порядке расторгло договор с подрядчиком и пыталось признать его недобросовестным участником госзакупа. Однако специализированный межрайонный экономический суд виновным в столь запутанном деле признал заказчика, который незаконно расторг договор с подрядчиком. Но дело с мертвой точки пока не сдвинулось. Ремонтные работы на объекте не ведутся с августа 2021 года.

Новый виток событий в этой истории случился во время визита министра здравоохранения Ажар Гиният в Костанайскую область. На встрече с населением люди пожаловались министру на то, что в инфекционном отделении детской облбольницы нет необходимых лекарств, а вместо бинтов использовали одноразовые простыни. Были также отдельные жалобы на периодическую невыплату зарплаты персоналу медучреждения. Правда, накануне приезда высокопоставленного гостя отыскалось все и сразу: задолженность по зарплате устранили, бинты завезли...

– Объект после капитального ремонта готов на 90% (работы выполнены до приостановки ремонта – Прим. ред.). Есть спор между администрацией больницы, заказчиком и подрядной организацией, который в судебном порядке решается. Я посещала учреждение, где сейчас дети проходят лечение. И хотя все ведется согласно протоколам, и здание соответствует санитарным нормам, все же оно нуждается в ремонте, поэтому я предложила, чтобы стороны конфликта пришли к согласию и поскорее завершили ремонтные работы, – пояснила Ажар Гиният.

Заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов уточнил, что уже принято решение о корректировке проекта.

– Необходимо понимать, что прошло уже два года, где-то СнИПы поменялись, поэтому мы планируем в текущем году оперативно произвести корректировку и в первом полугодии 2023 года завершить ремонтные работы. Почему так долго? Потому что есть свои сроки для корректировки проекта, затем для прохождения госэкспертизы. Также нужно время на определение подрядчика. Будет это тот же самый подрядчик или какая-то другая фирма, мы определим в ближайшее время в законодательном порядке, – сказал Ерлан Спанов.

Он также заявил, что в ситуации с отсутствием бинтов, лекарств и по прочим жалобам населения будет разбираться специально созданная комиссия. Если факты подтвердятся, то в отношении руководства медучреждения примут меры.

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