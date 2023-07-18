Взрывчатые вещества обнаружили в гараже жителя Степногорска

В хранении взрывчатых веществ подозревают жителя Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью ДП области поступила оперативная информация, что 61-летний житель города Степногорска хранит взрывчатые вещества.

Полицейские провели осмотр гаража мужчины и обнаружили там 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами.

Назначена экспертиза. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».