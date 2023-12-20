Взял в долг на "похороны" живой матери мошенник в Жетысу

Пока задержанный подозревается в трех фактах мошенничества, ущерб по которым превысил 1 млн тенге.

«Задержанный является жителем соседней Алматинской области и находился на заработках в Уштобе. В одном случае мужчина попросил в долг у работодателя якобы на похороны родной матери, которая на поверку оказалась живой. У другого знакомого он взял лошадь на согым, за которую также не рассчитался. У третьего одолжил наличность якобы на срочное лечение. Сейчас подозреваемого проверяем по другим аналогичным эпизодам», – рассказал замначальника Каратальской районной полиции Арман Султанулы.