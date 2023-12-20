Взял в долг на "похороны" живой матери мошенник в Жетысу

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств в городе Уштобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Жетысу

Фото: пресс-служба ДП области Жетысу

Пока задержанный подозревается в трех фактах мошенничества, ущерб по которым превысил 1 млн тенге.

«Задержанный является жителем соседней Алматинской области и находился на заработках в Уштобе. В одном случае мужчина попросил в долг у работодателя якобы на похороны родной матери, которая на поверку оказалась живой. У другого знакомого он взял лошадь на согым, за которую также не рассчитался. У третьего одолжил наличность якобы на срочное лечение. Сейчас подозреваемого проверяем по другим аналогичным эпизодам», – рассказал замначальника Каратальской районной полиции Арман Султанулы.

С санкции суда мужчина помещен под стражу. Досудебное расследование по фактам проводится по части 3 уголовной статьи «Мошенничество».

 

#задержание #полиция #мошенничество #область Жетысу

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