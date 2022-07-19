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Взятки «лечат» штрафом
Любовь Доброта, Шымкент

Должностные лица в сфере здравоохранения осуждены за коррупцию.

В отношении сразу нескольких ответственных специалистов системы здравоохранения, среди которых – бывший заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области Ерлан Курбанходжаев, Енбекшинский районный суд Шымкента вынес обвинительные приговоры. Суд счел возможным исправление подсудимых без лишения свободы. Все они приговорены к выплате внушительных штрафов.

Самое крупное денежное возмещение предстоит выплатить Ерлану Курбанходжаеву. Его размер составляет 27 млн тенге. Экс-чиновник от медицины признан виновным в получении при посредничестве руководителя ТОО «KAUSAR KLINIKASY» Э. Адахамова и представителя ТОО «Низам Ата» А. Нышанбаева взятки в размере 800 тыс. тенге. Эта сумма предназначалась для незаконного денежного вознаграждения за выдачу лицензии на медицинскую деятельность.

Этим же приговором суда к различным штрафам – от двух до 20 млн тенге – осуждены заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Шымкенту Д. Турманов, руководитель ТОО «KAUSAR KLINIKASY» Э. Адахамов, представители ТОО «Низам Ата» Х. Ахмадалиев и А. Нышанбаев.

Д. Турманова суд признал также виновным в системном взяточничестве при посредничестве А. Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тыс. тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике.

Все осужденные приговором суда пожизненно лишены права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил, у осужденных есть предусмотренное законом право обжаловать его в оговоренные сроки.

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