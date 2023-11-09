XIX Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ пройдет онлайн
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Аманжолова Айман
Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в городе Костанае.
Прямая трансляция Форума начнется на телеканале Хабар24 в 13:40 по времени Астаны.
Ранее, президент Токаев встретил президента Путина в аэропорту Астаны.