Официально XXIII съезд партии «AMANAT» 22 апреля 2022 г. 4:44 Внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT» состоится 26 апреля. Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXIII съезда 26 апреля, сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook. Планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «ADAL» к партии «AMANAT». В съезде примут участие делегаты со всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат партии совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия.