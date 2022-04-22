Внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT» состоится 26 апреля.

Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев­ принял решение о созыве внеочередного XXIII съезда 26 апреля, сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

Планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «ADAL» к партии «AMANAT».

В съезде примут участие делегаты со всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Цент­ральный аппарат партии совмест­но с филиалами начал подготовительные мероприятия.