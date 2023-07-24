Сотрудник банка предотвратил мошенничество в Костанайской области

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Как сообщается, в отделение банка обратилась пенсионерка с просьбой оформить ей кредит на достаточно большую сумму. Банк одобрил ей заём в полтора миллиона тенге. Далее женщина по телефону сообщила неизвестным сумму, одобренную ей банком. Менеджер стал расспрашивать клиентку, для чего ей нужен кредит, но она отказалась сообщать какие-либо сведения.

«Тогда сотрудник банка заявил об этом в службу безопасности и в полицию. Полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, сообщившим женщине, что ее дочь, которая проживает в России, находится в больнице в тяжелом состоянии. Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции задержали на месте 20-летнего дроппера», – рассказали в ДП.

Как выяснилось, молодой человек искал работу через Telegram, и на него вышли те самые мошенники, которые предложили «легкий» вид заработка с ежедневной оплатой от 50 до 100 тысяч тенге.

«В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнована. Но благодаря бдительности сотрудников, мошенникам не удалось меня обмануть, за что благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации», – отметила пострадавшая.

Полицейские напоминают, что передача денег за незаконные действия или бездействия является уголовно наказуемым деянием.