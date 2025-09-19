Расцвет узбекской поэзии в XX веке неразрывно связан с именами Хамзы Ниязи и Гафура Гуляма, Айбека (Мусы Ташмухамедова) и Хамида Алимджана, воплотивших в своем творчестве грохочущую музыку и горячее дыхание эпохи неслыханных перемен. По камертону времени ставили они свои поэтические голоса, в суровой, бескомпромиссной борьбе оттачивали художественный почерк, и о чем бы ни писали, какие бы темы ни поднимали в своих стихах, каждая их строка неизменно концентрировала в себе высокую суть века и преображающую силу его духовной энергии.

В славной плеяде классиков узбекской литературы особое место принадлежит народному поэту и заслуженному деятелю культуры Узбекистана, лауреату Государственной премии УзССР им. Хамзы, Герою Социалистического Труда Рахматулле Атакузиеву, вошедшему в историю под ярким и звучным псевдонимом Уйгун. Его творчеству и посвящаем мы новый материал литературно-просветительского проекта «Не смолкнет песня боевая...».

Уроженец священной меркенской земли – сердца Жетысу – неспроста выбрал свой псевдоним, в переводе с узбекского означающий «пробуждение» или «просветление». Читая взволнованные строки Уйгуна о жаркой страсти взаимных чувств, о богатствах нравственного мира человека-творца, который в схватке со слепой судьбой преодолел ее сковывающее притяжение, невольно вспоминаешь известные слова Ярослава Смелякова о том, что творческое имя «собой определяет стих». Лирической исповедью своего героя – вечного искателя, патриота, гражданина – поэт пробуждал в читателях неуспо­коенность мысли и наполнял их сердца созидательным стремлением к самосовершенствованию, к обновлению мира на принципах всеобщей гармонии человеческих отношений.

Творческую деятельность Уйгун начал ровно 100 лет назад, в 1925 году, будучи студентом общественно-экономического факультета Самаркандской педагогической академии. «С первых же своих стихов он выступает певцом новой жизни, которую называет весной, солнечным утром, цветением радости, – писала о раннем творчестве поэта заслуженный работник культуры КазССР критик Зоя Кедрина. – И если становление мастерства Уйгуна относится к 30-м годам, то внутренний настрой, тональность, светлый взгляд на действительность, гражданственность его поэзии определяются с первых шагов в литературе и остаются основ­ой характера лирического героя Уйгуна до наших дней».

Пылкая душа поэзии Уйгуна – национальное бытие узбекского народа, а ее внутренняя музыка, льющаяся то элегически нежно, то пьяняще восторженно и бравурно, – могучий, выразительный отзвук величественной симфонии времени. Поэт упивался громокипением океана жизни, которое слышал в колыхании бескрайних хлопковых полей, рычании тракторных моторов, бурливом шуме молодых городов и обжигающе трепетном шепоте влюбленных сердец. Немало прекрасных строк посвятил Уйгун творческому труду и дерзновенным помыслам своих современников, что, преображая землю, стремились мыслью проникнуть в заоблачные сферы – «бездонные недра небосвода». Именно труд, по мнению поэта, был той нравственной ценностью, которая определяла красоту личности и содержательное богатство человеческой жизни.

В годы Великой Отечественной войны патриотическая поэзия Уйгуна была теснейшим образом связана с духовным миром советского солдата, и эта связь придавала гражданское звучание, казалось бы, сугубо лирическим темам. Не громкостью выкрикиваемых лозунгов, а яркостью сердечного горения поверял поэт чувства своих героев, цельность их характеров и преданность великому делу Победы. В военных стихах отчетливее всего проявился талант Уйгуна-пейзажиста, причем созданные им картины природы тем выразительнее и объемнее, чем рельефнее выписан в них центральный образ – образ человека. Так, например, в стихотворении «Тюльпаны», рисуя поля, прежде утопавшие в алости цветов, а теперь багровеющие от пролитой фашистами крови, поэт вводит в повествование образ воина-освободителя, к которому обращается со словами: «Но если хочешь, чтоб тюльпан сиял⁄И славил соловей твои пути,⁄Священной мести обнажи кинжал,⁄И отомсти, и дваж­ды отомсти!»

Чувство природы для Уйгуна неотделимо от чувства человека, и присутствие последнего, пусть даже не всегда явное, подразумеваемое, – системообразующий элемент и основа социально-философского характера пейзажной лирики выдающегося узбекского поэта. В стихотворении «Новолунье победы» – одном из лучших в творчестве Уйгуна – мы, на первый взгляд, не находим конкретных человеческих образов. Но стоит лишь вслушаться в мелодию поэ­тических строк, сердцем и мыслью­ ощутить живость пейзажа, как бессмертный образ советского солдата встает перед нами в самой красоте природы, что ценою неимоверных усилий была спасена из лап фашизма. Сопричастность к этому подвигу дарует лирическому герою неповторимое видение окружающего мира во всем его многообразии и символизме: «На поверхности синей днепровской волны⁄Отражен богатырский клинок золотой,⁄И волна, словно ясное небо весны,⁄И клинок, словно месяц его молодой.⁄О, какой несказанной полно красоты⁄Отражения выгнутое лезвие...⁄Новолунье победы! Как радуешь ты –⁄Долгожданно и щедро сиянье твое!»

Многие произведения Уйгуна военных лет – «Воспоминание», «В бою», «Два слова...», «Не сердись», «Не плачь!», «Портрет» – стали общим достоянием всей советской литературы, обогатив любовную лирику новым, гражданско-патрио­тическим содержанием. Любовь в изображении поэта – это не только великое чувство, но и могучая социальная сила, по кодексу которой судили своих врагов воины-­победители. В стихотворении «Два слова» лирический герой от имени всех советских солдат обращается в мыслях к той единственной, чье ожидание, как оберег, хранит его от злодейской пули: «Ваши письма – радости основа.⁄Писем нет – печаль терзает нас.⁄Две лишь строчки напиши, два слова,⁄Каж­дое – прекрас­ней, чем алмаз.⁄Те слова сильны великой силой,⁄И они – оружье на войне.⁄Так не изменяй привычке милой⁄Постоянно думать обо мне».

Любовь к женщине в военной лирике Уйгуна становилась конкретизированным выражением любви к Родине, а интимность смыкалась с ощущением патриотического подъема. Это единство личных и общественных чувств было ярким свидетельством тех эпохальных перемен, под воздействием которых формировался внутренний мир современников поэта. Любовь, пронесенная через разлуки, невзгоды и лишения, своим огнем озаряла боевой путь лирического героя Уйгуна, вела его к стенам фашистской цитадели и завораживала душу радостью «величайшей изо всех побед». Но радость эта не была даром свыше, и сердце поэта навсегда сохранило боль за тех, кому было не дано услышать гром торжественных салютов: «Не потому ль, что в земле ваша юность зарыта,⁄Старый поэт, по свободной земле я хожу?»

Поэзия Уйгуна – это нравственно-философская поэзия сражающегося гуманизма. Щедрость доброго таланта даровала выдающемуся мастеру слова подлинное бессмертие в памяти потомков, которые с трепетным волнением читают его мудрые строки: «Всю жизнь человека любил я и славил,⁄Это значит, сумел доказать,⁄Что и я – человек».