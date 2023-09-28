«Я вижу сердцем»

Картины незрячих художников разместились в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, куда они прибыли из Республики Саха. Автор проекта – Марика Андреева, уроженка Якутии.

– Хотелось ощутить, понять, как незрячие люди «видят», чувствуют мир, не воспринимая его визуально. Обычные люди на 80% воспринимают информацию зрительно, остальные 20% – через запахи, звуки, тактильные ощущения. А как происходит у тех, у кого отсутствует зрение? Этот вопрос не давал мне покоя, и я везде искала на него ответ, – говорит Марика Андреева.

В Казахстане она, в частности, презентует работу известного казахского блогера Ардана, который не видит с рож­дения. Он в соцсетях активно рассказывает о жизни незрячих людей. Ардан и Марика написали картину вместе.

– Изначально делается пластилиновый экран, где мы строим композицию, чтобы он ощущал тактильно, где что нарисовал карандашом. Мы готовим макет из гипса, отлитый из его работы. Когда картина прорисована на пластилиновом исходнике, я перевожу ее на холст, работаю красками. В диалоге с участником проекта мы выбираем цвета, – объясняет Марика.

Картину Ардан назвал «Свобода». На фоне гор, на поле с цветущими маками изображен конь, рядом течет горная река. Здесь царит покой, нет лишних звуков и городской суеты – только мелодия природы.

– Для Ардана городской звук очень активный, у него сильно развиты тактильность и слух, поэтому он любит находиться в горах. Обратите внимание: облака в виде сердечек – это он так случайно слепил, – показывает Марика Андреева.

Самому пожилому участнику проекта Иннокентию Кононову больше 80 лет. В пять лет, когда в деревню пришла эпидемия оспы, он полностью ослеп. Многие дети погибли, а у него болезнь отняла зрение. На выставке – картина Кононова «Это сенокос». Таково одно из воспоминаний его детства. Он хорошо помнит, как вороны гуляли возле бидона с водой, которую привозили на тележке.

– Тенечек образовывался, и они там гуляли. Маленький дом. Таких, где вмес­то крыши земля, в Якутии уже нет. На сенокос всегда ходили родители. Он это описал, – комментирует Марика Андреева. – Для этих людей я стала проводником, чтобы воссоздать мир незрячих, показать людям со зрением их Вселенную.

Илья Смертин, еще один участник проекта, был первым, с кем художница начала сотрудничать. Он родился незрячим, не знает, как устроен визуальный мир. В 2010 году, когда они писали первую картину, ему было 16 лет.

– Илья сказал, что хочет изобразить природу, потому что без природы мы никто и ничто. Он попросил: «Марика, нарисуй, пожалуйста, реку». Я спросила: «Как река выглядит? Я не могу рисовать свою реку, могу только твою». И он сказал: «Когда я захожу, она мокрая, и она меня обнимает», – рассказывает художник. – После этих слов у меня мир просто изменился: я вижу реку широкую, с сильным течением, а его река – мокрая и обнимает...

Дальше он сказал: «Хочу, чтобы ты рядом с рекой изобразила камешки. Когда река соединяется с ними – это симфония музыки, это потрясающие звуки природы, которые никогда не будут повторяться». Так я поняла, что это люди из абсолютно другого мира! Мы, увы, не ценим того, что нас окружает. Знаете, о чем мечтает Илья, понимая, что мечта никогда не исполнится? Хотя бы на минуту, на секунду увидеть мамино лицо… А его самое любимое блюдо – это жареные пельмени, потому что они, оказывается, имеют форму. Как можно любить пельмени за форму, я тоже не знала, – признается Марика Андреева.

Мичил Моисеев написал картину «Мечта», где изображены два ворона, маленький дом, а рядом с ним – яблоня. На вопрос, почему фон картины ярко-алый, автор объяснил, что для него это цвет крови.

– По его словам, кровь – это жизнь, она имеет все элементы жизни – чтобы мы дышали, чувствовали, ощущали. Воздух мы не видим, но он тоже жизнь, и кровь мы не видим, но и это жизнь. Внизу Мичил нарисовал ярко-желтое солнце и луну. Спрашиваю: почему они вместе? И он ответил: они всегда вместе, просто вы не видите. У зрячих людей есть день и ночь, а у него времена суток не смешиваются. Он просто понимает, что в пространстве оба светила всегда вместе, – объясняет Марика.

Чтобы воплотить свой проект, она приехала в Алматы десять месяцев назад. Первые полгода дались художнице очень сложно – другая страна, иная ментальность. Она обивала пороги разных галерей, знакомилась с директорами, кураторами, продюсерами. Изучила весь арт-рынок, максимально вошла в эту среду. Трижды презентовала проект в музее. И только на третий раз здесь приняли решение, что будут сотрудничать и помогут воплотить проект, посчитав его нужным и перспективным.

– Я хочу сделать картину с Кенжебеком, это известный казахстанский незрячий певец. Думаю, мы создадим обложку для его альбома. Пока у него очень плотный график, мы ведем переговоры, – делится планами художница.

Как оказалось, незрячие люди – огромное сообщество. Их на планете 280 миллионов. В Казахстане проживает 85 тысяч незрячих, из них 15 тысяч – в Алматы. В Якутске, где население 300 тысяч, живут три тысячи незрячих людей.

Добавим, что Музей им. А. Кастеева стал участником уникальной коллаборации, ведь в мире нет аналогов проек­ту Марики. Кстати, она планирует продолжить его в Париже. Коллекция будет расти, уверена неравнодушный художник.