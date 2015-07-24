Ян Гейл вступился... за людей Свежий выпуск 487 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

В последние годы вопросам формирования городских пространств, ориентированных на людей, придают огромное значение во всех крупных мегаполисах мира. Правильно и вовремя расставленные акценты позволяют создать новый тип городской среды с более высоким уровнем комфорта и качества жизни. Алматы должен развиваться в русле современных градостроительных тенденций, решили городские власти и пригласили провести исследования и выработать рекомендации известного датского архитектора-урбаниста Яна Гейла.

Его работы отличает ориентированность городского дизайна на пешеходов и велосипедистов. Идеи Яна Гейла успешно использованы и удачно воплощены во многих крупных городах Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Как справедливо полагает автор, глобальная урбанизация должна служить не только фоном, но и основой для комфортной жизни людей, а не наоборот.

Проведенные исследования показали, что главной проблемой Алматы продолжает оставаться засилье автотранспорта и его неорганизованная парковка. В качестве рекомендательной сформирована основа для принятия дальнейших решений – определены улицы и маршруты, которые должны стать легкодоступными и приятными для прогулок и езды. Загруженные транспортные коридоры и комфортные зоны для пешеходов и велосипедистов – возможно ли такое?

Возможно, считают в авторском бюро датского архитектора, главное – соблюсти баланс. Необходимо контролировать и регулировать количество транспортных средств, создающих стихийные автостоянки вдоль и без того запруженных улиц. Показателен пример Копенгагена, в котором плата за парковку увеличивается ежегодно на один процент. Это обстоятельство сыграло свою роль – количество парковок сократилось, что повлекло за собой увеличение общественных пространств. В Алматы работа по разгрузке транспортных коридоров ведется давно и, надо признать, небезуспешно.

Ежедневно на работу в мегаполис из пригородов съезжаются тысячи людей на личных автомобилях. Для снижения уровня загрязненности воздуха и удобства водителей на всех городских окраинах, являющихся средоточием стратегических транспортных направлений, идет строительство крупных автовокзалов с огромными парковочными территориями. По замыслу городских властей для въезжающих в мегаполис жителей области и других регионов должно стать обычным, а главное – выгодным, оставлять свои автомобили на пригородных парковках и передвигаться по городу на быстром, удобном и экологически чистом общественном транспорте.

В муниципальных автопарках доля автобусов на газе с каждым годом увеличивается. Открытие двух новых станций метрополитена в западном направлении и выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Абая значительно увеличили пассажиропоток. Проблема загруженности городских улиц автотранспортом медленно, но верно решается. Согласно концепции Яна Гейла есть один очень простой способ решить эту проблему – ходить пешком и пересесть на велосипеды. Идея, как показывает опыт Нью-Йорка и Лондона, не такая уж и бредовая. Если уж мэр Лондона Борис Джонсон каждый день ездит на работу на велосипеде, то и нам, как говорится, нельзя исключать такую возможность. Тем более что и наш аким мегаполиса Ахметжан Есимов – большой любитель велосипедных прогулок и участник всех городских велопробегов.

Сменить руль внедорожника на велосипедный – такой массовой акции, в силу ментальных и иных причин, от наших сограждан ожидать сегодня не приходится. Но все, как говаривал Гераклит, течет и меняется. И если решение проблем разгрузки транспортных коридоров пока остается не столь заметным, то обустройство локальных общественных городских пространств уже сегодня радует глаз. На днях были презентованы эскизы и проекты новых потенциальных зон отдыха горожан в Турксибском и Бостандыкском районах. Следует отметить, что работа по озеленению и благоустройству городских территорий осуществляется давно и планомерно. Концепция городских пространств Яна Гейла лишь скорректировала их содержание.

К примеру, общая площадь зеленых зон Бостандыкского района составляет 286 га. Начиная с 2007 года за счет бюджетных средств по линии городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования были благоустроены Парк Первого Президента и парк «Дружбы», бульвары Мусрепова, Гагарина и Бухар Жырау, а также набережные рек Большая Алматинка и Есентай. На этих участках были установлены скамейки для отдыха горожан, разбиты цветочные клумбы, установлены МАФы (турники, шведские лестницы, качели, горки, песочницы), засеяны газоны и установлено освещение.

Аналогичные работы проведены и в Турксибском районе. В частности, в рамках проекта Яна Гейла здесь занимаются благоустройством пешеходных дорожек в микрорайоне «Жулдыз» и вдоль Большого алматинского канала им. Д. Кунаева от проспекта Сейфуллина до улицы Джансугурова. К слову, каждому району для реализации программы благоустройства из городского бюджета выделено по 100 млн тенге. В обоих районах будут обустроены велосипедные дорожки и пешеходные зоны с установкой уличного освещения, укладкой тротуарной брусчатки, разбивкой цветников из однолетних растений, цветочных вазонов и газонов. Не забыли и о маленьких горожанах – продолжится установка новых игровых детских и спортивных комплексов, а также парковок для велосипедов.

Представленные эскизы полностью учитывают все нюансы городской среды, ориентированной на потребности человека. Поиск баланса между транспортным движением и пешеходами, повышение уровня комфорта во время пеших прогулок и езды на велосипеде, грамотное планирование общественного пространства, еще больший акцент на уникальные городские уголки сделают Алматы городом еще более привлекательным не только для туристов, но и для жизни.



