Январские события: допрошен экс-глава МВД Тургумбаев

Подробности будут доводиться до общественности с соблюдением интересов расследования, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В среду генеральная прокуратура сделала заявление в связи с распространяемой в телеграм-каналах информацией об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции.

«С начала 2022 года генеральной прокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам», - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Судами осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности, напомнили в ГП.

«В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Е.Тургумбаев. Генеральной прокуратурой также собраны доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприёмника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. 16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы бывшие руководители спецприёмника и Управления полиции Карасайского района», - отметили в надзорном органе.

Кроме того, продолжается расследование в отношении бывшего руководства управления полиции Талдыкоргана по фактам хищения служебного огнестрельного оружия.