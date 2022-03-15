Общество
Январские события стали новым рубежом в истории Казахстана, но рубежом крайне непростым и трагичным
Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК

На пленарном заседании Мажилиса Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов зачитал исчерпывающий, на мой взгляд, ответ на запрос депутатов. Январские события стали новым рубежом в истории страны, но рубежом крайне непростым и трагичным.

Я, как сотрудник правоохранительных органов, понимаю, что казахстанцы хотят знать, что же на самом деле произошло в те дни, как продвигается следствие, насколько адекватно идет расследование. Считаю, что по истечении двух месяцев уже можно объективно оценивать ­произошедшее.

В своем выступлении Берик Асанов озвучил множество цифр. Так, было ­повреждено более 1,5 тысячи государственных и коммерческих зданий, сожжено 765 автотранспортных средств, включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили. В результате пострадали 1 700 граждан и субъектов бизнеса. Сумма ущерба превысила 100 млрд тенге. При этом сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Вооруженных сил до пос­леднего не применяли боевое оружие, дабы сохранить здоровье граждан и пресечь массовые беспорядки в соответствии с Законом «О правоохранительной службе». В частности, полицейские были экипированы только спецсредствами нелетального действия. Некоторые из них, как мы знаем, отдали в этом противостоянии свои жизни.

Президентом страны Касым-­Жомартом ­Токаевым поручено тщательно расследовать причины и детали январской трагедии. Могу сказать, что для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего нужно больше времени, потому что, как и отметил Берик Асылов, в большинстве случаев нет очевидцев. Работа идет тщательно и планомерно, дабы адекватно определить организаторов, фигурантов и пособников.

Что касается позиции Министерства внутренних дел, то в нашей работе главой ведомства Маратом Ахметжановым четко определены три акцента.

Первый – это не только изобличение всех виновных лиц, но и в том числе полное возмещение ущерба, причиненного мирным гражданам и субъектам бизнеса. Благодаря принятым нами мерам гражданам и предпринимателям возмещено имущество на сумму более чем 300 миллионов тенге. Это и ювелирные изделия, и средства связи, то есть все то, что было награблено в ходе мародерства. Но это еще далеко не все, что подлежит изъятию, а потому розыскные мероприятия продолжаются. К слову, удалось отыскать и вернуть законным владельцам, в первую очередь это частные оружейные магазины, 1 669 единиц гражданского оружия.

Второй приоритетный блок – розыск и изъятие более 2 тысяч единиц оружия, которое по-прежнему остается на руках у преступных элементов и представляет серьезную опасность для мирных граждан. Но мы будем искать, изымать его до конца, для этого в оперативно-розыскных мероприя­тиях задействовано свыше 10 тысяч сотрудников.

И третий акцент – абсолютная открытость, прозрачность следственных действий. Думаю, что еженедельные брифинги, отчеты хороший тому показатель. Нет цели обвинить, наказать невиновных, есть цель установить справедливость. После того как Глава государства подчеркнул важность учета смягчающих обстоятельств, из более 400 арестованных 219 были освобождены. Это граждане, не имеющие судимость и добровольно возместившие ущерб. При этом, напомню, обеспечивается тройной контроль и объективность процесса: полиция осуществляет сбор доказательств, прокуратура – дает оценку, суд – выносит решение. Все ключевые решения следователей согласовываются с прокурором.

Что касается расследования дел о превышении полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов, то комментировать этот момент мне не­этично, так как подобными уголовными делами занимаются исключительно специальные прокуроры, образующие межведомственные следственно-оперативные группы. Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия.

Могу лишь пояснить, что помимо самого сотрудника полиции Алматинской области, обвиненного в превышении должностных полномочий при работе с задержанными и взятого под стражу, ответственность понесло и руководство департамента полиции области – в полном составе руководители освобождены от занимаемых должностей.

Считаю, что следствие идет своим чередом, результаты его своевременно будут озвучены.

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