Задержан один из нападавших на здание полиции в городе Алматы во время январских событий. Об этом сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

По его словам, следственно-оперативной группой ДП на транспорте, занимающейся расследованием преступлений, совершенных во время январских событий в аэропорту Алматы, в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в Алматы.

"Установлено, что 5 января этого года задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание Департамента полиции до 6 часов утра", – резюмировал генерал-майор полиции.

Глава ведомства отметил, что после всего задержаный продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тысяч тенге

"В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия", – добавил Бекиев.