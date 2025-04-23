Японская певица ежедневно летает на самолете в университет

В мире,Lifestyle
115
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Она это делает, чтобы совмещать учебу с карьерой

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Токио, где живет девушка, она записывает треки, а в тысяче километров от города находится ее университет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на журнал ПЖ

Известная японская певица Юдзуки Накасима призналась, что каждый день тратит четыре часа на полет в университет. Об этом сообщает China Morning Post.

Сама девушка живет в Токио, а ее университет находится в Фукуоке, примерно в тысяче километров от Токио, на юго-западе Японии. У нее еще в юном возрасте была мечта поступить именно в это учебное заведение, поэтому, по ее словам, долгая дорога не мешает ей наслаждаться студенческой порой.

«Каждая секунда, которую вы тратите на погоню за своей мечтой, станет одним из самых ценных воспоминаний в вашей жизни», — сказала она.

Девушка каждый день просыпается в пять утра и спустя час уже выезжает в сторону аэропорта Ханэда, чтобы успеть на первый рейс. Долетев до Китакюсю, Накасима заказывает такси или садится в автобус и доезжает до кампуса университета. Каждая поездка у девушки занимает примерно два часа, а стоит около $105. Чтобы с пользой проводить время в дороге, девушка выполняет домашнее задание.

О своем решении певица рассказала в интернете уже после того, как получила диплом. Это был ее осознанный выбор, чтобы фанаты не беспокоились о ее карьере. Сейчас Накасима хочет больше времени посвящать своему творчеству и записи песен.

«Если у вас есть мечта, какой бы сложной она ни казалась, будьте смелыми и идите к ней», — рассказала девушка.

 

 

#Япония #университет #самолет #певица

Популярное

Все
С портретов смотрят ветераны
Растут площади под масличные и кормовые культуры
В Приаралье начался сев риса
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Трижды обманувший смерть
Этих лет не смолкнет слава...
Начато возведение крупного металлургического завода
Свекловичный жом пойдет на комбикорм
Он вернулся к звездам
Танец в небе: журавли вернулись
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ
Выставка, посвященная 35-летию института президентства, открылась в Астане
Вечная весна Алпысбая Казгулова
На принципах морали и человеколюбия
Земля и люди Шардары
Гастротуризм: маршруты стали «вкуснее»
На перекрестке литературных миров
«Пустых листков на моем календаре нет…»
В Конаеве после модернизации открылась библиотека
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики
Шанс для технологического прорыва
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Вековому юбилею посвящается
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

В Австралии разрешили массовый отстрел коал
Саудиты анонсировали новый мегапроект — «Вечный сад»
Как выбирают нового Папу Римского
Папу Римского, возможно, похоронят в конце недели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]