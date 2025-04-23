Она это делает, чтобы совмещать учебу с карьерой
В Токио, где живет девушка, она записывает треки, а в тысяче километров от города находится ее университет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на журнал ПЖ
Известная японская певица Юдзуки Накасима призналась, что каждый день тратит четыре часа на полет в университет. Об этом сообщает China Morning Post.
Сама девушка живет в Токио, а ее университет находится в Фукуоке, примерно в тысяче километров от Токио, на юго-западе Японии. У нее еще в юном возрасте была мечта поступить именно в это учебное заведение, поэтому, по ее словам, долгая дорога не мешает ей наслаждаться студенческой порой.
«Каждая секунда, которую вы тратите на погоню за своей мечтой, станет одним из самых ценных воспоминаний в вашей жизни», — сказала она.
Девушка каждый день просыпается в пять утра и спустя час уже выезжает в сторону аэропорта Ханэда, чтобы успеть на первый рейс. Долетев до Китакюсю, Накасима заказывает такси или садится в автобус и доезжает до кампуса университета. Каждая поездка у девушки занимает примерно два часа, а стоит около $105. Чтобы с пользой проводить время в дороге, девушка выполняет домашнее задание.
О своем решении певица рассказала в интернете уже после того, как получила диплом. Это был ее осознанный выбор, чтобы фанаты не беспокоились о ее карьере. Сейчас Накасима хочет больше времени посвящать своему творчеству и записи песен.
«Если у вас есть мечта, какой бы сложной она ни казалась, будьте смелыми и идите к ней», — рассказала девушка.