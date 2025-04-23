Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Токио, где живет девушка, она записывает треки, а в тысяче километров от города находится ее университет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на журнал ПЖ

Известная японская певица Юдзуки Накасима призналась, что каждый день тратит четыре часа на полет в университет. Об этом сообщает China Morning Post.

Сама девушка живет в Токио, а ее университет находится в Фукуоке, примерно в тысяче километров от Токио, на юго-западе Японии. У нее еще в юном возрасте была мечта поступить именно в это учебное заведение, поэтому, по ее словам, долгая дорога не мешает ей наслаждаться студенческой порой.

«Каждая секунда, которую вы тратите на погоню за своей мечтой, станет одним из самых ценных воспоминаний в вашей жизни», — сказала она.

Девушка каждый день просыпается в пять утра и спустя час уже выезжает в сторону аэропорта Ханэда, чтобы успеть на первый рейс. Долетев до Китакюсю, Накасима заказывает такси или садится в автобус и доезжает до кампуса университета. Каждая поездка у девушки занимает примерно два часа, а стоит около $105. Чтобы с пользой проводить время в дороге, девушка выполняет домашнее задание.