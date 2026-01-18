Ярмарка выходного дня проходит в Астане

Сельское хозяйство,Общество
150

В Астане сегодня 18 января проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Проводится она в целях поддержки отечественных производителей и обеспечения жителей свежими продуктами по доступным ценам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Ярмарка работает с 10:00 до 19:00 часов 18 января в торговом центре Keryen Joly, расположенном по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства покупателей здесь представлена продукция фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Посетителям предлагается широкий ассортимент: мясо и мясные изделия, овощи и фрукты, молочные и мучные продукты, выпечка, натуральные соки, варенье и джемы.

«Мы проводим сельскохозяйственную ярмарку для того, чтобы жители города могли покупать свежую продукцию по низким ценам. Это удобная площадка и для фермеров: сельские труженики из аулов напрямую реализуют свой товар горожанам, минуя посредников», — отметил коммерческий директор ТЦ Keryen Joly и организатор ярмарки Айтуган Кузербаев.

В ярмарке принимают участие представители Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областей, области Абай и других регионов. Основной упор сделан на мясную продукцию, а также картофель и рис из Кызылординской области, муку из Караганды и Павлодара, фрукты и ягоды из Туркестанской и Алматинской областей.
В зимний период на ярмарке также представлена импортная продукция по сниженным ценам.

Предприниматели отмечают, что подобные ярмарки создают выгодные условия как для продавцов, так и для покупателей.

«Для нас это хорошая поддержка. Мы можем представить свой товар большому количеству людей, а покупатели получают качественную продукцию по более низким ценам, чем в магазинах. Особенно выгодно, когда на ярмарку завозят товары из других стран — они выходят в разы дешевле», — рассказала одна из продавцов Айсулу.

Посетители ярмарки также положительно оценивают ассортимент и уровень обслуживания.

«Здесь большой выбор мяса — конина, говядина, всё свежее и качественное. В городе цены намного выше, а здесь можно купить по приемлемой стоимости. Продавцы вежливые, обслуживание хорошее, мясо из разных регионов Казахстана. Я сегодня выбрала мясо из Абайской области — беру его не в первый раз», — поделилась впечатлениями жительница столицы Айгуль.

Для удобства горожан рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

 

#Астана #ярмарка

Популярное

Все
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Ярмарка выходного дня проходит в Астане
В Алматы заложили первый камень в строительство школы «Сириус»
В Казахстане вступил в силу Закон об ИИ
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Токаев и Нетаньяху провели телефонный разговор
Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами
Благодарность со стороны Израиля - свидетельство признания международного авторитета Казахстана - политолог
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Бублик пробился в финал турнира в Гонконге
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Казахстан увеличит экспорт мяса в ОАЭ и Индию
К вершинам творчества
Ветерану войны Ыскаку Кусаинову исполнилось 102 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]