Ярмарки и выставки ЗКО и Атырауской области пройдут в Астане

17–18 сентября в Астане пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где будут представлены продукты питания от товаропроизводителей Западно-Казахстанской и Атырауской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
Ярмарки будут организованы на площади около торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр" и Дворца школьников.
В сельскохозяйственной ярмарке Западно-Казахстанской области примут участие предприниматели 12 районов и Уральска. На выбор будет представлено более 200 тонн овощей, мясо, консервная продукция, мучные и макаронные изделия, мед, рыба, квас, соки, напитки и другие продукты.
Также в эти дни можно будет ознакомиться с культурным достоянием регионов.
Во Дворце Мира и Согласия пройдет тематическая выставка ЗКО историко-краеведческого музея на тему "Ақжайық ару мекенім". 18 сентября в 16.00 здесь же состоится гала-концерт мастеров искусств области, где примут участие Оркестр казахских народных инструментов имени Даулеткерея, эстрадно-симфонический оркестр акима Западно-Казахстанской области, танцевальные ансамбли "Назерке", "Акжайык" и ведущие мастера сцены.
В сельскохозяйственной ярмарке Атырауской области примут участие 34 товаропроизводителя. Общий объем продукции составит 90 тонн. Астанчане смогут приобрести рыбу, овощи, молочную и мясную продукцию, колбасные и консервные изделия, салаты, куриные яйца из региона.
Во время ярмарок пройдут концерты творческих коллективов областей.
17 сентября в 18.00 в фойе Дворца Мира и Согласия состоится открытие выставки областного историко-краеведческого музея "Ғасырлардан сыр шерткен – Атырау". Выставка ознакомит с экспонатами археологических раскопок древнего городища Сарайчик, архивными документами и экспонатами, связанными с историческими личностями. Экспонаты этнографии, быта, лучшие работы по дереву, коже, металлу мастеров народного промысла также будут предложены вниманию посетителей.
Гала-концерт творческих коллективов области состоится здесь же 17 сентября в 19.00. Порадуют астанчан танцевальные коллективы области "Инжу-Маржан", "Махамбет", "Шнарым-ай", "Жем Аруы", фольклорный ансамбль "Мурагер", солисты и исполнители областной филармонии.
18 сентября в 19.00 в театре "Жастар" будет представлен спектакль Казахского драматического театра имени Махамбета по пьесе Чингиза Айтматова "Мәңгүрт".
С графиком сельхозярмарок можно ознакомиться здесь.
