В ходе дискуссии состоялся анализ актуальных межэтнических и межконфессиональных аспектов развития казахстанского общества, вопросов укрепления общественного единства и сплоченности, а также значимости ценностей солидарности, закона и порядка. Директор ИФПР Айгуль Садвакасова отметила, что проект Конституции задает ясные и понятные ориентиры для общественного согласия, такие как права и свободы человека, верховенство закона и ответственность институтов.

– Чем четче конституционные правила, тем выше уровень доверия в обществе и стабильность институтов, – подчерк­нула она.

Руководитель представительства КИСИ в Алматы Асель Назарбекова подчеркнула, что сравнительный анализ систем политического менеджмента показывает: устойчивые политические системы строятся на сильной Конституции и понятных «правилах игры». В связи с этим проект Основного закона, вынесенный на референдум, имеет высокий потенциал укрепления правового государства и повышения качества госуправления.

Участники дискуссии говорили также о том, насколько современное общество и государство готовы преодолеть «синдром государственного атеизма» и воспринимать религиозных политиков в общественном поле. Главный научный сотрудник ИФПР Наталья Сейтахметова подчеркнула важность закрепления принципов светскости в статьях нового проекта Конституции. Она охарактеризовала эти положения как smart-светскость, которая укрепляет ценности гражданского мира: свободу совести, культуру диалога, принципы толерант­ности. Такая ценностная основа помогает обществу оставаться сплоченным при сохранении разнообразия взглядов в новой онтологической реальности.

Главный научный сотрудник Центра религиоведческих исследований ИФПР Анатолий Косиченко отметил важность проекта новой Конституции в укреплении нравственных основ общественной жизни. По его словам, позитивная роль религии состоит в поддержке духовности, милосердия и солидарности, которые объединяют людей и помогают сохранять общественное согласие.

Эксперты дали положительную оценку проекту новой Конституции, отметив его созидательный потенциал для укрепления согласия в казахстанском обществе.