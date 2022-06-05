Фото: Kazpravda.kz
Общество
Явка на референдуме по поправкам в Конституцию РК превзошла ожидания экспертов

Явка на референдуме по поправкам в Конституцию РК превзошла ожидания экспертов, передает Kazpravda.kz.

"На 22:00 по часам столицы явка почти 70%. Мы в КИСИ в своих социологических исследованиях давали результаты 66,4%. Результаты почти совпали и даже немного превзошли наши ожидания. Наше общество тем самым доверяет Президенту и его начинаниям в преобразовании Казахстана. Теперь время проанализировать опыт прошлых 30 лет и двигаться дальше, не повторяя прошлых ошибок и ставя высокие и реалистические цели в развитии нашей родины", – высказал свое мнение директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов, которого цитирует телеграм-канал REFERENDUM2022.KZ.

"Цифра дня – 68,44! Результат явки на референдум впечатляет, прогнозы социологов подтвердились, более чем! Общественное мнение на позитиве, в своём большинстве! Радует, что народ реально показал сплоченность, единство, доверие программе и планам Президента и надежду на лучшую жизнь. Это только начало, впереди много сложной и интересной работы по всем направлениям политической, социальной и духовной жизни казахстанского общества. Референдум состоялся! Ждём результатов голосования!" – отметила руководитель группы стратегического анализа НАО КИОР Лязат Нуркатова.

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