Фото: Kazpravda.kz
Общество , Референдум
Явка на референдуме превысила 70% в семи регионах Казахстана
Прилепская Анастасия
корреспондент

По данным на 18:00 предварительная явка на участках для голосования на республиканском референдуме в семи областях Казахстана уже превысила 70%, об этом сообщил член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Шавкат Утемисов на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По данным территориальных комиссий референдума областей, городов республикснского значения и столицы, (…) в Карагандинской области явка составила 73,31%, в Костанайской – 71,07%, в Кызылординской – 75,02%. (…) В Павлодарской области – 72,88%, в Северо-Казахстанской – 73,12%, Туркестанской – 78,24%, в Восточно-Казахстанской – 72,78%", – сказал Шавкат Утемисов.

Также, по его словам, в Акмолинской области, по предварительным данным на 18.00, проголосовали 69,07% граждан, включенных в списки, в Актюбинской области – 55,90%, Алматинской – 68,10%, Атырауской – 62,45%, Западно-Казахстанской – 65,49%, Жамбылской – 68,10%, Мангистауской – 59,14%. В Нур-Султане явка составила 53,87%, в Алматы – 29,82%, в Шымкенте – 69,55%.

"Всего по республике бюллетени получил 7 624 641 человек, что составляет 65,04% от всех включенных в списки граждан", – добавил член ЦКР.

По данным ЦКР, всего в стране 10 012 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 65 участков в представительствах страны в 52 странах. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме 11 722 536 человек.

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