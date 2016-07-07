Юбенк уклоняется от боя с Головкиным – СМИ

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (35-0, 32 КО) намекнул на то, что чемпион Британии Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) уклоняется от заключения контракта на бой с ним, сообщает Kazpravda.kz.
Головкин рассказал, что его команда согласилась на все условия и готова подписать контракт, но вынуждена ждать Юбенка, "который вдруг потерял ручку".
"С нашей стороны все согласовано, теперь мы ждем Юбенка, который неожиданно потерял ручку..." – написал казахстанский боксер в своем твиттере.
В свою очередь менеджер чемпиона Олег Германн ждет от британцев конкретных действий. Он призвал Юбенка-младшего подтвердить свои слова о желании драться с Головкиным, подписав контракт, пишет Allboxing.ru.
"Германн пригрозил выбрать другого соперника, если договор не будет заключен в течение двух дней. При этом ранее промоутер британца Эдди Хирн пообещал, что контракт на бой будет подписан на этой неделе, но пока что этого не произошло", – информирует sports.kz.
"На протяжении 2–3 недель мы вели с Эдди Хирном интенсивные переговоры и договорились по всем пунктам. В то время, как мы вели переговоры, Юбенк-младший только успевал трепаться с прессой и требовал подписи договора. Юбенк-старший буквально недавно еще сказал, что телеканал SKY может сорвать этот бой. По нашей информации, Хирн и Юбенк-старший встречались с каналом SKY и решили этот вопрос, но уже прошло 10 дней с того времени. Пришло время узнать, могут ли старший и младший Юбенки только трепаться и на публику играть или они могут подтвердить это конкретными действиями, подписав договор", – высказался менеджер Головкина порталу vesti.kz.
По его словам, имеется и другой вариант.
"У нас есть дата на канале HBO – 10 сентября. В ближайшие дни мы начнем заниматься организацией своего вечера в Америке, если не получим подписанный договор от Юбенка-младшего в следующие два дня", – сказал он.
Ранее Юбенк неоднократно выражал желание сразиться с Головкиным. Ожидается, что бой пройдет в августе или сентябре в Великобритании и будет показан по системе платных телетрансляций (PPV). По информации СМИ, за бой с Головкиным Юбенк-младший заработает более $4 млн.