Фото: Минкультуры

В столице на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Қуанышбаева состоялся юбилейный концерт «Ел салтанаты». Торжественная программа была посвящена двум значимым датам – 70-летию Государственного ансамбля танца «Салтанат» и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Поздравительное письмо заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой зачитал председатель Комитета культуры Ерлан Дакенов.

«С момента основания ансамбль занимает значимое место в культурном пространстве страны и неустанно трудится над тем, чтобы знакомить мир с нашим самобытным искусством. Великий очаг казахского танцевального искусства стал духовным ориентиром для многих поколений, сумев передать богатство национального характера и культурных ценностей через язык танца», – говорится в поздравлении.

Праздничный вечер стал ярким культурным событием, объединившим лучшие образцы национальной хореографии и творчество различных этнокультурных традиций. Артисты ансамбля представили обновленную концертную программу, в которую вошли классические казахские танцы и хореографические постановки народов мира.

Особую атмосферу торжества создали выступления почетных гостей вечера. Перед зрителями предстали Казахский оркестр Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева под управлением народного артиста РК Айткали Жайымова, ансамбль песни и танца «Бірлік» РГКУ «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, легендарный ансамбль «Гүлдер», коллективы «Шалқыма» и Государственный театр танца «Наз».