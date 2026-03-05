Юлия Путинцева обыграла Паулу Бадосу на престижном турнире в США

Теннис
101
Дана Аменова
специальный корреспондент

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2

Фото: Getty Images

Представительница Казахстана Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

На старте турнира она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 23 минуты. За это время Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету Бадосы четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

#турнир #США #победа #Путинцева #старт

Популярное

Все
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Новый завод откроют в мае
История Ботая оживает в кино
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Оберег для целого мира
Марафон силы и амбиций
Помогут разобраться в «цифре»
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Платформа для безопасности
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Сильные регионы – сильная страна
Защитить титул чемпиона
Продолжается эстафета новоселий
Швейный цех запущен в Сузаке
Слово о замечательном человеке
Необходим глобальный диалог
Радиация, которая лечит
Помочь детям в кризисной ситуации
Шкурный интерес
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Дороги – к развитию
Без наценок и посредников
«Я – песня народа, что славен и юн...»
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Жамбыл в мировом литературном пространстве
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Наш квартет в мировой теннисной элите
Воспитанники академии Nomad выиграли чемпионат Казахстана п…
Два финала – два триумфа
Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]