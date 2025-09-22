Фото: скриншот видео

Казахстанская спортсменка Улболсын Елмурат завоевала золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу, который проходит в Болгарии. Она выступала в категории до 60 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sportarena.kz

В финале 16-летняя Елмурат одержала победу над легендой армрестлинга — 13-кратной чемпионкой мира Лусией Дебрановой из Словакии.

Кроме того, чемпионские титулы на этом турнире выиграли трое братьев Ибрагим. 14-летний Бекнур, 15-летний Азамат и 18-летний Адилет стали лучшими в своих весовых категориях, они принесли Казахстану ещё три золотые медали.