Юрта единства

Установка юрты стала частью историко-просветительского молодежного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Бір ел». В нем приняли участие представители этнокультурных объединений, республиканских молодежных организаций РОО «Ассамблея жастары», члены АНК, блогеры, волонтеры, молодежь, проживающая в отдаленных селах.

Приветствуя участников, заместитель акима области Ермек Кенжеханулы отметил, что проект направлен на формирование национальных ценностей. Он реализуется второй год и призван объединить этносы, проживающие в стране, в единую нацию, способствовать развитию межкультурного диалога.

Заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» Нурлан Шубаев отметил, что сплоченность представителей всех этносов способствуют укреплению страны, а юрта стала символом единства народа Казахстана.

Пленарные заседания, дискуссии, интеллектуальные игры, которые прошли в рамках мероприятия, внесут огромный вклад в расширение кругозора и укреп­ление патриотического духа молодежи из разных регионов.

Участники проекта изготовили юрту, закрепили купольные жерди – уық, установили шанырак – верхнюю сводную часть юрты. Аксакалы дали благословение – бата, пожелав подрастающему поколению сохранять главное богатство нашей страны – единство и сплоченность.