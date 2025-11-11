Фото: пресс-служба областного акимата

Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы города Актобе создали уникальную юрту, полностью изготовленную из асыков – костей коленного сустава овцы или коровы, используемых в традиционной казахской игре «асык ату», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Для сооружения юрты диаметром один метр и высотой более 80 сантиметров понадобилось четыре тысячи асыков. Проект реализован в рамках краеведческой программы «Туған елге тағзым» и приурочен к 180-летию Абая Кунанбаева.

Сбор материала стал самым трудоемким этапом. В создании юрты участвовали не только актюбинские школьники, но и их сверстники из НИШ Астаны, Тараза и Усть-Каменогорска. Каждый из городов внес свой вклад, привезя по тысяче асыков.

- Чтобы ребятам было легче, мы заранее подготовили каркас из картона. Затем каждая группа соединяла части юрты, используя принесенные асыки, - рассказал участник проекта Гани Телагыс.

Учителя и кураторы помогали школьникам на всех этапах - от очистки материала до сборки конструкции. По словам директора школы Кайырбека Буксукбаева, работа над проектом объединила детей из разных регионов и стала примером того, как через творчество можно пробуждать интерес к национальной культуре и истории.

- Юрта из асыков символизирует бережное отношение к природе и уважение к культурному наследию. Важно, что современные дети находят новые формы для сохранения традиций, - отметил директор.

Сегодня необычная юрта украшает фойе школы. Здесь также действует специальный уголок, посвященный национальным играм. Во время перемен учащиеся играют в асыки, учась ценить простые радости и связь с прошлым.