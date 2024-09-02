Южная Корея начала расследование в отношении Telegram

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Айман Аманжолова
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Полиции Южной Кореи стало известно о десятках случаев распространения в Telegram порнографических видео, созданных искусственным интеллектом с использованием технологии дипфейка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Южной Корее подозревают компанию Telegram в содействии совершению сексуальных преступлений, связанных с распространением порнографических дипфейков, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом на основе образов подростков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Полиция начала предварительное расследование в этой связи, чтобы подготовить официальные обвинения, сообщает в понедельник, 2 сентября, южнокорейское информагентство Рёнхап.

«Как и во Франции, городское полицейское агентство Сеула (Seoul Metropolitan Police Agency) начало расследование в отношении компании Telegram перед выдвижением официальных обвинений», - цитирует агентство выступление на пресс-конференции главы Национального агентства уголовного розыска Южной Кореи У Чон Су.

По его словам, речь идет о пособничестве в преступлении (распространении фейковых видео).

При этом У Чон Су указал, что Telegram не предоставляет никаких данных для расследования, в частности информации об аккаунтах, не только Южной Корее, но и национальным следственным органам других стран, в частности США.

По словам главы Национального агентства уголовного розыска, в расследовании в отношении Telegram Сеул намерен сотрудничать с властями Франции и различными международными организациями.

30 августа агентство Рёнхап написало со ссылкой на городское полицейское агентство Сеула, что в Южной Корее был задержан молодой мужчина, подозреваемый в создании 279 поддельных видео порнографического характера после того, как пользователи его Telegram-канала прислали ему портретные фотографии и характеристики своих знакомых.

Жертвами его Telegram-канала, получившего название «Комната унижения знакомых», стали 246 человек, сообщало агентство. 22 августа подозреваемый был помещен под экстренный арест.

На прошлой неделе одна из телерадиокомпаний Южной Кореи сообщала также о незаконном чате в Telegram, созданном студентами для распространения порнографических видео с образами своих сокурсниц, созданными с помощью технологии ИИ, напоминает информагентство AFP.

Указывается, что только на прошлой неделе южнокорейской полиции сообщили о 88 случаях распространения порнографических дипфейков. В этой связи было выявлено 24 подозреваемых.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. 28 августа его освободили из-под стражи под залог в размере 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что в отношении 39-летнего Дурова ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

28 августа издание Politico сообщило, что брат основателя мессенджера Николай Дуров был вместе с ним объявлен в розыск во Франции еще 25 марта 2024 года по делу о соучастии в хранении или распространении детской порнографии. Ордера на розыск Дуровых были выданы после того, как Telegram не ответил на запрос французских властей о личности человека, который подозревается в создании детской порнографии, пишет издание. При этом, как отмечает Politico, нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуровых был напрямую вовлечен в незаконные действия.

 

 

#арест #Париж #ЮжнаяКорея #телеграмм #ПавелДуров

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