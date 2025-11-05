Более 3 000 кубометров снега вывезли из столицы на специальные полигоны специалисты коммунальных служб за последние два дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимата города.

Фото: акимат Астаны

Только за 5 ноября из Астаны было вывезено 1 229 кубометров снега это примерно 97 грузовиков. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме.

В ночь на 6 ноября в снегоуборочных работах будут задействованы 433 единицы спецтехники и 187 дорожных рабочих.

В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, после чего работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.