Фото: pexel.com

Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

"Подозреваемый в 2023-2024 годах в Алматы, возглавляя коммерческую структуру, в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге", - говорится в сообщении.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2025 года он был задержан в Грузии, откуда по запросу генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества.

Отметим, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления была осуждена к реальному лишению свободы.