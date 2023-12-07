За хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинца

В Карагандинской области вынесен приговор по делу о крупном хищении субсидий в АПК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу

Скриншот с видео АФМ

Как установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субсидирование.

И ему выплатили 253 млн тенге инвестиционных субсидий для возмещения затрат на покупку комплектов солнечных панелей.

Приговором суда карагандинец признан виновным в хищении и осужден к 6,5 года лишения свободы, с запретом 10 лет заниматься предпринимательской деятельностью.

Причиненный ущерб возмещен.