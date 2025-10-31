За нападение на врача наказан житель Алматинской области

Суд
79
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Трое суток ареста получил мужчина, оскорбивший и применивший силу к врачу-травматологу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда

Изображение сгенерировано Midjourney

Дело рассматривалось в суде №2 Енбекшиказахского района Алматинской области. Согласно материалам дела, инцидент произошел 8 сентября в приемном отделении Енбекшиказахской районной больницы.

Один из местных жителей привел на прием к врачу своего ребенка, получившего травму. Травматолог предложил наложить гипс, так как предполагался перелом. Однако мужчина, не согласившись с мнением специалиста, проявил агрессию. Используя нецензурные выражения, он схватил врача за ворот.

В судебном заседании нарушитель признал вину, пояснив, что поддался эмоциям. В свою очередь потерпевший отметил, что отец пациента проявил неуважение не только к нему, но и к другим медработникам, ставшим свидетелями инцидента. Суд признал мужчину виновным и подверг административному аресту сроком на трое суток. Судебное постановление вступило в законную силу.

Как подчеркнули в областном суде, оскорбления, угрозы и любое проявление неуважения к медицинским работникам недопустимы и влекут за собой предусмотренную законом ответственность.

#суд #нападение #врач

