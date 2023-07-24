За получение взятки в 250 тысяч тенге заплатит 7,5 млн тенге штрафа полицейский в Риддере

Осужден сотрудник отдела полиции Риддера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Теперь уже экс-заместителя начальника следственного отдела отдела полиции Риддера Ш. судили по части 2 уголовной статьи «Получение взятки».
В декабре 2022 года Ш. получил взятку в 250 тысяч тенге от Е. за прекращение зарегистрированных в отношении последнего уголовных дел.
В ходе досудебного расследования экс-полицейский заключил процессуальное соглашение о признании вины с прокурором Восточно-Казахстанской области.
По законодательству суд не вправе назначить более суровое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением.
Ш. признан виновным, ему назначен штраф в 7,5 млн тенге. Бывшему стражу порядка навсегда запретили занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в силу.