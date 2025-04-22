За последнее столетие мужчины выросли вдвое больше женщин

Наука
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Венера Баталова
корреспондент

Исследование ученых из Рохамптонского университета в Великобритании показало, что за последние 100 лет мужчины становились выше и тяжелее в два раза быстрее, чем женщины, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исследователи использовали базу Всемирной организации здравоохранения, национальных ведомств и архивов Великобритании, чтобы определить, как рост и вес менялись в зависимости от условий жизни. Для оценки они применили индекс человеческого развития (ИЧР), который учитывает продолжительность жизни, уровень образования и доход на душу населения.

Анализ записей из десятков стран показал, что при увеличении ИЧР на 0,2 балла средний рост женщин увеличивался на 1,7 см, а вес — на 2,7 кг. В то же время у мужчин эти показатели составляли 4 см и 6,5 кг соответственно.  Это говорит о том, что с повышением качества жизни увеличивается и рост, и вес, но более чем в два раза быстрее у мужчин, чем у женщин.

Чтобы выяснить, наблюдаются ли подобные тенденции внутри страны, исследователи изучили исторические данные о росте в Великобритании, где ИЧР вырос с 0,8 в 1900 году до 0,94 в 2022 году. В первой половине 20 века средний рост женщин увеличился со 159 см до 162 см, прирост составил 1,9%, а средний рост мужчин со 170 см до 177 см, что равняется 4%.

Ученые также отмечают, что каждая четвертая женщина, родившаяся в 1905 году, была выше среднего мужчины, родившегося в 1905 году. А среди родившихся в 1958 году этот показатель снизился до одной из восьми женщин.

По словам ученых, рост и телосложение являются главными показателями здоровья и жизнеспособности, а половой отбор также благоприятствует мужчинам, которые лучше умеют защищать и охранять партнеров и потомство.

«Исследование показывает, как улучшение условий жизни влияет на рост и массу тела. Мужчины быстрее увеличивают эти параметры, что связано с гормональными особенностями и улучшением питания. Однако важно понимать, что в современных условиях, увеличение веса является также следствием доступности продуктов питания и уменьшением физической активности, что приводит к избыточной массе тела и ожирению. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, метаболических нарушений. Основной акцент современного человека должен быть направлен на поддержание здоровья с помощью правильного питания и физической активности», - отметил заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация Денсаулык» и эксперт в области снижения вреда, врач Гинтаутас-Юозас Кентра.

#женщины #мужчины #исследования

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