За последние пять лет – ни одного преступления

Общество
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Алибек Байшуленов, Кызылординская область

Это показатели сел Каратерен и Жанакурылыс Аральского района, где работает участковый инспектор майор полиции Галымжан Измаганбетов

фото ДП Кызылординской области

Между административными центрами Каратеренского и Жанакурылысского сельских округов около 25 км. В них проживают около трех с половиной тысяч человек. В селах дети обучаются в двух школах, кроме гос­учреждений, имеется девять крестьянских хозяйств, большинство сельчан содержит домашний скот.

Отличные показатели работы – это результат тщательных профилактических мер и добросовестного выполнения поставленных задач в борьбе с правонарушениями и преступлениями, считает Галымжан Измаганбетов.

– Как участковый, я в первую очередь тесно поддерживаю связь с уважаемыми аксакалами совета старейшин, с родительскими комитетами и завучами школ по воспитательной работе, а также с самими школьниками. Аулы небольшие, все друг друга знают, многие приходятся родственниками. Так общественный порядок ежедневно находится под контролем за счет усиления совместных рейдов с активными жителями аула, – рассказал сельский страж порядка.

Галымжан – уроженец Аральского района, отучился на юриста в Университете дружбы народов имени академика А. Куатбекова в Шымкенте. Женат, вместе с супругой Гульнур воспитывает троих детей. В органах внутренних дел работает с 2012 года, участковым инспектором – вот уже шестой год.

Как проинформировали в департаменте полиции области, майор Измаганбетов все время в центре внимания в ауле, он осознает важность открытости и доступности полиции и старается протянуть руку помощи каждому жителю. Отсюда и показатели, о которых в одном из своих выступлений сказал Глава государства, отмечая, что основная роль в сфере профилактики правонарушений отведена участковым инспекторам полиции.

Руководство райотдела и департамента полиции области отмечает верность службе и присяге подчиненного и ставит его в пример сослуживцам.

– На сегодня Галымжан Измаганбетов с честью выполняет немало задач по пресечению и недопущению правонарушений на вверенной ему территории, в решении вопросов по поступившим от жителей жалобам. За свою безупречную службу имеет поощрения от руководства департамента, – отметили в ведомстве.

#село #полиция #преступления #профилактика #Жанакурылыс #Каратерен

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