За пять лет количество преступлений в отношении женщин сократилось вдвое в РК

Общество , Итоги года
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В 2024 году в органы внутренних дел поступило около 100 тыс. сообщений о случаях насилия в семьях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

МВД выдало 72 тыс. ограничивающих защитных предписаний. В стране функционируют 69 кризисных центров, предоставляющих помощь пострадавшим женщинам и детям. С начала года в такие центры обратились 5,5 тыс. женщин, из которых 3,7 тыс. были с детьми. Системная работа уже приносит результаты.

За последние пять лет количество преступлений в отношении женщин сократилось вдвое, в том числе насильственных преступлений на 37,9%, убийств — на 49,3%, тяжких телесных повреждений — на 8,7%. Это подтверждает эффективность комплексных мер, направленных на защиту и поддержку пострадавших.

 

#полиция #домашнее насилие

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