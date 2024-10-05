За пять лет в Казахстане 3,2 тыс. км дорог расширены до четырех полос

Автодороги
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Для безопасности пешеходов было построено 52 обхода городов и населенных пунктов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

За последние пять лет 3,2 тысячи километров республиканских дорог были переведены на четырехполосное движение, что значительно повысило пропускную способность и улучшило безопасность дорожного движения, сообщила заместитель председателя комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Анар Габдуллина на пленарном заседании V Евразийского форума по безопасности и цифровизации на транспорте в городе Алматы.

Дорожные службы Казахстана в целях повышения безопасности на республиканских дорогах установили более 5 тысяч квадратных метров специальных полос, 630 дорожных знаков и 1 230 дорожных буферов.

Для предотвращения выхода животных на проезжую часть было установлено 1 500 километров ограждений вдоль республиканских дорог, а также построено 319 скотопрогонов.

В рамках данного мероприятия заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Анар Габдуллина также акцентировала внимание на безопасности пешеходов.

«Особое внимание было уделено безопасности пешеходов. Для этого было построено 52 обхода городов и населенных пунктов, что позволило разгрузить транзитные маршруты, уменьшив риски на дорогах, проходящих через населенные территории. Дополнительно возведено 32 надземных пешеходных перехода, которые обеспечивают безопасное пересечение дорог в самых опасных местах», - сообщила Габдуллина.

#безопасность #дороги #автодороги #пешеходы

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