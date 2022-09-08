За решеткой оказались два шымкентских предпринимателя, незаконно реализовывавшие мазут в особо крупном размере

Мазут до колонии доведет

Факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута выяви­ли сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Шымкенту.

Несколько предпринимателей, вовлеченных в незаконный оборот нефтепродуктов, выработали целую схему по перекупке сырья. Общая сумма сделок по купле-продаже мазута составила более 1,1 млрд тенге.

Как пояснил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов, два местных предпринимателя приобретали мазут у неизвестных, личности которых в ходе расследования установить не удалось. А затем незаконно реализовывали топ­ливо различным компаниям без документов, подтверждаю­щих законность происхождения товара.

Уголовное дело дошло до суда, по нему вынесен обвинительный приговор, согласно которому оба подсудимых признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев каждому.