За счет бюджета

В новом учебном году 107 атырауских выпускников школ получат бесплатное образование по гранту акима области.

Об этом стало известно на заседании конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов, прошедшем под председательством заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева. Главная цель – подготовка специалистов, в которых нуждается регион.

В ходе заседания был рассмот­рен список претендентов, подавших заявку на грант акима области. Прием документов на образовательные гранты на конкурсной основе за счет средств местного бюджета акимата Атырауской области на 2022–2023 учебный год проходил с 10 по 17 августа. По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дюсекеновой, в целях решения вопроса дефицита кадров в регионе за счет средств областного бюджета выделяются образовательные гранты на подготовку специалистов для здравоохранения, образования и других не менее важных сфер. В этом году на участие в конкурсе заявления подал 231 абитуриент.

Большинство выпускников, получивших грант акима, – будущие учителя и врачи. В частности, из 107 выпускников, выигравших грант акима области, 32 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, 19 выпускников – в Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендия­рова, пятеро молодых людей получили образовательные гранты в Казахскую национальную академию искусств им. Т. К. Жургенова. Девять выпускников стали студентами Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», 40 – Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова, по одному – Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова и Казахского национального женского педагогического университета. В акимате напомнили, что гранты акима области начали выдавать с 2017 года, тогда за счет местного бюджета их получили 222 абитуриента.

Стоит отметить, что из рес­публиканского бюджета для Атырауской области также выделено дополнительно четыре тысячи образовательных грантов. Осваивать их будут вузы по всей стране.

– 3 200 грантов выделяются на технические специальности – IT, машинное оборудование, информационная безопасность, нефть и газ и так далее. Остальные – на педагогические, у нас не хватает педагогов дошкольного воспитания, учителей математики, физики, химии, биологии, гео­графии, – уточнила Айнагуль Дюсекенова.