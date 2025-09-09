Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для удвоения ВВП к 2029 году будут обеспечены повышенные темпы экономического роста за счет активной роли государства в стимулировании высокой инвестиционной активности. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

- Правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью. Уровни производительности труда в данных отраслях по всему миру значительно превышают средние уровни производительности по обрабатывающей промышленности, что способствует росту экономики, - сказал вице-премьер.

По его словам, с учетом данных критериев отраслевыми министерствами совместно с акиматами будет определен перечень проектов с четким пониманием рынка, потребностей в инвестициях, предположительным географическим расположением проектов. Общая планируемая сумма проектов «заказа на инвестиции» составит более 5 трлн тенге. Работа по анализу, структурированию и привлечению инвесторов будет проведена холдингом «Байтерек».

Совместно с Национальным банком будет разработана Программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.

Также будет разработан проект Закона «О банках», который создаст условия для продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов, а также стимулирует привлечение свободной ликвидности банков в реальный сектор экономики.