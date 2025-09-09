За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин

Экономика
140
Марина Демченко
специальный корреспондент

Вице-министр перечислил основные отрасли экономики, за счет которых произойдет рост

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для удвоения ВВП к 2029 году будут обеспечены повышенные темпы экономического роста за счет активной роли государства в стимулировании высокой инвестиционной активности. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

- Правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью. Уровни производительности труда в данных отраслях по всему миру значительно превышают средние уровни производительности по обрабатывающей промышленности, что способствует росту экономики, - сказал вице-премьер.

По его словам, с учетом данных критериев отраслевыми министерствами совместно с акиматами будет определен перечень проектов с четким пониманием рынка, потребностей в инвестициях, предположительным географическим расположением проектов. Общая планируемая сумма проектов «заказа на инвестиции» составит более 5 трлн тенге. Работа по анализу, структурированию и привлечению инвесторов будет проведена холдингом «Байтерек».

Совместно с Национальным банком будет разработана Программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.

Также будет разработан проект Закона «О банках», который создаст условия для продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов, а также стимулирует привлечение свободной ликвидности банков в реальный сектор экономики.

- С учетом поручений Главы государства в десятидневный срок будут выработаны конкретные меры по переформатированию инвестиционной политики с акцентом на привлечение качественных инвестиций с последующей разработкой Плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций, - добавил Серик Жумангарин.

 

#экономика #прогноз #Кабмин #ВВП

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Как ИИ помогает педагогам
Господдержка помогла фермерам
Мастер-класс мирового уровня
Цифровизация становится новой национальной идеей
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Первый звонок прозвучал не везде
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Внимание каждому региону
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Наращивая промышленную мощь
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Производство галлия и графита налаживают в Казахстане
Цена золота обновила новый рекорд
«Постыдная ситуация»: Токаев призвал сократить зависимость …
«Указ не выполняется»: Токаев – о мерах по либерализации эк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]