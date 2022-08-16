Пусть дети будут в безопасности

За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась. Долгие годы сельчане переживают за безопасность своих детей. Накануне нового учебного года они вновь просят выделить для школы другое помещение или хотя бы перевести детей на онлайн-обучение.

Село Достык района Байтерек – не далекая глубинка: оно находится в 18 км от областного центра. Трехэтажная школа здесь построена сорок лет назад. В 2017 году специалисты определили, что здание капремонту не подлежит. Но и аварийным его не признали.

А это значит, что меньше чем через месяц школа вновь распахнет двери для более чем тысячи маленьких достыкцев. Хотя рассчитана она на 640 учащихся. Родители же бьют тревогу: здание «садится», по углам и стенам идут трещины, щели такие, что можно заглянуть в соседний кабинет. В любой момент школа может сложиться, как карточный домик.

– Наша школа хорошая, доб­ротно построена. Почему за это время в ней ни разу не провели капитальный ремонт, нам никто не может сказать. Сколько акимов поменялось. Каждому мы говорим о проблеме школы. Но денег на нормальный ремонт так ни разу никто не выделил, – рассказывает жительница села, мама троих детей, председатель общешкольного родительского комитета Гаухар Смирнова.

Прошло двадцать лет, как Гаухар окончила эту школу. Вопрос плачевного состояния важнейшего соцобъекта села начала поднимать десять лет назад, когда в «нулевку» пошел старший сын.

– Сказать, что ничего не изменилось, было бы неправильно, потому что становится только хуже, страшнее, – продол­жает Гаухар. – Еще когда я здесь училась, помню, как проходили уроки физкультуры, как наши команды по волейболу, баскетболу занимались в спортзале, готовились к соревнованиям. Сырость, холод, с потолка текло, на полу эти лужи превращались в маленькие катки. Частенько бывало, растягивались на них. Сейчас потолок в спортзале все также течет.

Здание дает осадку. На окнах стоят распорки, рамы выгнуты дугой. В наше детство рядом со школой были хорошие волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки. В теплое время года уроки физкультуры проводили там. Недавно вспоминали с мужем о них. А сегодня от баскетбольной площадки и асфальта не осталось, хотя он был такой крепкий, советский. Сейчас вокруг школы нет даже забора. На пришкольной территории паркуются машины, безнадзорно пасется скот. Неужели за эти годы нельзя было сделать спортивные площадки? Знаете, чем наши дети заняты на уроках физкультуры? Пишут лекции и рисуют мяч! Это абсурд. О каком здоровье подрастающего поколения может идти речь в таких условиях?! – тревожится о детях Гаухар Смирнова.

То, что школьники должны постигать основы здорового образа жизни лишь в семье – еще полбеды. Стоит только взглянуть на вздыбившийся линолеум, трещины в стенах, расщелины на потолке между плитами перекрытия, то понимаешь, какая опасность грозит детям.

Весной кусок штукатурки упал на ребенка. Хорошо, что без серьез­ных последствий. Поэтому шумиху постарались замять – все же конец учебного года. Да и в мае на собрании руководство района заверило достыкцев, что проектно-сметная документация на новую школу готова, что вот-вот начнут строить. А в конце июля аким района огорошил: деньги не выделили, в этом году стройка не начнется.

– Даже не знаю, собирался ли сельский акимат и руководство школы что-то делать перед началом учебного года, потому что много раз мы слышали, что денег на старую школу нет сов­сем, – возмущается председатель общешкольного комитета. – В начале августа в школьном чате написала, что буду делать фото и видео. 7 августа выложила это в соцсети, чтобы все увидели, в каких условиях занимаются наши дети, почему нам страшно за них.

Видео увидел министр просвещения. 11 августа нашу школу посетили представители из районо. К их приезду побелили кабинеты, кое-где покрасили деревянные полы. Можно отчитываться – ремонт сделан. Я случайно увидела в школе эту делегацию, решила поприсутствовать. Они между собой совещаются: «Может, хоть линолеум перестелем?» Зачем? Вся опасность сверху, с потолка уже не только заделка из швов сыпется, куски плит перекрытия на добром слове держатся! На предложение уйти школе на онлайн-обучение, мне ответили, что этот вопрос решается в министерстве. Пусть решают быстрее или ищут здание, куда переехать школе, пока новую не построят, – говорит Гаухар Смирнова.

Интересовались чиновники, почему нет света в туалете для мальчиков. Гаухар им пояснила ситуацию:

– Лампочку вкрутить – не проб­лема. Но проводка старая, оголенная, поэтому можно лампочки хоть каждый час менять. Если дождь, то по сырым стенам «пробивает». Вот прежний электрик уволился после того, как его током ударило. Ведь случись что с учащимися или персоналом школы, его, как крайнего, привлекли бы к ответственности…

Жителей села удивляет, почему чиновники возмущаются тем, что родители обеспокоены за безопасность детей в школе. Почему родителям не положено видеть, в каких условиях дети находятся каждый день. Сельчане считают, что «на верхах» больше озабочены внешним видом учеников, чем их безопас­ностью.

– Нам говорят: «Согласно приказу министерства должна быть единая школьная форма», – говорит моя собеседница. – Мы эти требования выполняем. Но посмотрите на наши парты и стулья. Через месяц не одежда, а лохмотья. Колготки, юбки, брюки – все в зацепках, рвется. Какой смысл в соблюдении этих правил в наших условиях? Это финансово тяжело практически для каждой семьи. У нас трое детей, а есть у кого-то и по шестеро.

Достык – село перспективное. По переписи прошлого года здесь жило порядка 5 600 человек. На самом деле намного больше, считает Гаухар. Она работает элект­ромонтером, так что каждый абонент у нее на учете. Кроме того, по новостройкам можно оценить насколько быстро разрастается село. Участвуя в общественной жизни села, Гаухар Смирнова все чаще задается вопросом: а вмес­тит ли обещанная новая школа, рассчитанная на 900 мест, всех учащихся, если уже сегодня учеников больше тысячи.

– Есть семьи по десять-четырнадцать человек, – поясняет она. – Почему-то наши односельчане, зарегистрированные в других районах, не хотят прописываться по месту жительства. Не пони­мают, что из-за расхождения в статистических данных с реаль­ной численностью населения получается неверная картина по нагрузке на социальные объекты – школу, амбулаторию и другие.

Решение вопроса аварийных и трехсменных школ обсуждалось на недавнем заседании Общественного совета по социальным вопросам при областном фи­лиале партии «AMANAT». Сегодня в ЗКО десять трехсменных и шесть аварийных школ. По данным показателям регион – антилидер по республике.

Как отметили в областном управлении образования, для решения этой проблемы запланировано строительство 25 школ, из них 6 – за счет бюджета, 3 – за счет частных инвестиций, 15 малокомплектных школ будут построены за счет социальных отчислений КПО и одна школа в селе Шалгын вместо пострадавшей при паводке весной этого года. В 2022-м будет решен вопрос трех аварийных и трех трехсменных школ, а также двух школ с дефицитом ученических мест. В 2023-м запланировано строительство 24 школ, в данное время ведутся все подготовительные работы.

Школа в селе Достык признана предаварийной. На 10 августа в 25 кабинетах проведен текущий ремонт, но состояние спортзала за счет текущего ремонта восстановить не удастся. Проект­но-сметная документация на строительство нового здания школы уже разработана. Планируется, что строительные работы начнутся в следующем году. Деньги будут выделены, заверили в уполномоченном ведомстве.

На заседании областного Общест­венного совета, состояв­шемся 11 августа, аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что в регионе на сегодня насчитывается 215 малокомплектных школ, 90% из которых необходимо ремонтировать или отстраивать заново.