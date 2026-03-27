За три года в Казахстане в результате взрывов газбаллонов погибли 27 человек

В оперативном штабе Министерства прошло межведомственное совещание по вопросам эксплуатации бытовых газовых баллонов и повышения уровня безопасности населения, сообщает Kazpravda.kz

Глава МЧС Чингис Аринов отметил, что значительная часть газовых баллонов в стране эксплуатируется с превышением установленного срока службы. Это создаёт повышенные риски аварий, утечек газа и чрезвычайных ситуаций в жилом секторе. За последние три года в Казахстане произошло 30 взрывов бытовых газовых баллонов, в результате которых пострадали 110 человек, из них 27 погибли.

Отдельное внимание было уделено отсутствию единой системы учёта и контроля технического состояния этих баллонов. Это затрудняет мониторинг их количества, местоположения и сроков эксплуатации, а также ограничивает возможности планирования обновления парка.

  «Сегодня важно проанализировать уровень рисков для населения и инфраструктуры, а также определить, какие шаги уже предпринимаются и где наблюдается затягивание решения ключевых вопросов. В настоящее время, по оценочным данным, в обороте находится порядка 3,5 млн бытовых газовых баллонов. При этом никто не может предоставить точные данные, сколько баллонов эксплуатируется сверх нормативного срока. На практике встречаются баллоны 60–90-х годов выпуска. То есть требуются системы маркировки и отслеживаемости газовых баллонов», - заявил глава МЧС.

Также членами межведомственной комиссии подчёркнута высокая зависимость внутреннего рынка от импорта. На сегодняшний день производство бытовых газовых баллонов в стране практически отсутствует: существующие мощности не покрывают потребности населения. Высокая стоимость новых баллонов снижает мотивацию граждан к их своевременной замене, что способствует продолжению эксплуатации устаревшего оборудования.

 В ходе совещания были заслушаны потенциальные производители композитных баллонов, обсуждены вопросы государственной поддержки. Ситуацию осложняет несоблюдение правил заправки баллонов, особенно в отдалённых регионах. В соответствии с законодательством заправка разрешена исключительно на газонаполнительных станциях и пунктах, однако на практике фиксируются случаи незаконной заправки на автогазозаправочных станциях. 

Недостаточное количество специализированной инфраструктуры затрудняет обеспечение безопасного обслуживания. Кроме того, отмечена недостаточная организация системы сбора, вывода из эксплуатации и утилизации отработанных баллонов. Работы по развитию отечественного производства и созданию системы утилизации, начатые ранее, в настоящее время приостановлены.

На сегодняшний день у стальных газовых баллонов имеется альтернатива - композитные баллоны. Они широко применяются в ряде стран благодаря более высокому уровню безопасности и устойчивости к коррозии. По словам экспертов, международная практика показывает, что при экстремальных нагрузках такие баллоны демонстрируют «безопасный» тип разрушения - без взрывной волны и разлёта осколков. Также они имеют соответствующие сертификаты и производятся в рамках действующих технических регламентов Евразийского экономического союза.

По итогам совещания подчёркнута необходимость принятия комплексных мер, направленных на обновление парка газовых баллонов, развитие внутреннего производства, усиление контроля за их эксплуатацией и заправкой, а также создание эффективной системы учёта и утилизации. Реализация данных мер позволит повысить уровень безопасности граждан и обеспечить устойчивое развитие рынка бытовых газовых баллонов в Казахстане.

