За три года в лагере «Балдаурен» побывало более 700 детей из разных стран

Образование,Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» расширяет международное сотрудничество по летнему отдыху. Центр имеет значительный опыт организации детского отдыха, в том числе для зарубежных гостей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: baldauren.kz

За годы работы в данном центре отдохнули дети из 15 стран мира.

Только за последние три года в «Балдаурен» побывали более 700 детей из СНГ, Китая, Турции, Монголии и других стран.

3 июня в Казахстан прибыла группа детей из Украины для отдыха и реабилитации.

Для расширения познания о Казахстане для маленьких гостей предусмотрены экскурсии в Государственный национальный природный парк «Бурабай». Также будет организована экскурсионная поездка в Астану с посещением достопримечательностей столицы.

«Такие поездки не только обогащают знания детей, но и помогают формировать в них чувство взаимопонимания и уважения к другим культурам, укреплять дружеские связи. Детство — это территория счастья, которую мы должны беречь и развивать вместе», – сказано в информации.

Там же добавили, что Казахстан, открывая свои двери для юных гостей из разных стран, вносит вклад в формирование дружбы между народами и воспитание будущего поколения, которое будет строить мир, основанный на доверии, уважении и общечеловеческих ценностях.

#дети #сотрудничество #отдых #лагерь #«Балдаурен»

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