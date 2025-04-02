Благодаря внедрению ЦКС с начала 2025 года 133,6 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалась 72,3 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК

Фото: Минтруда РК

Цифровая карта семьи (ЦКС) — это система, которая собирает информацию о гражданах Казахстана из различных государственных баз данных. На данный момент в этой системе уже есть данные о 20 миллионах людей, что составляет более 6,2 млн семей.

Основная цель ЦКС — дать всем казахстанцам равный доступ к государственной поддержке. В Social Code она используется как инструмент для планирования социальной политики в стране. ЦКС помогает людям быстро и удобно получать информацию о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать в зависимости от их ситуации.

С помощью ЦКС казахстанцы могут без лишних шагов оформлять 10 видов пособий и социальных выплат, включая помощь при утрате трудоспособности, потере работы, пособия для инвалидов, многодетных семей и другие виды поддержки.

Кроме того, система автоматически уведомляет граждан о пенсионных выплатах, статусе «қандас» и возможностях трудоустройства для безработных.

Если человек имеет право на государственную помощь, он получает SMS-уведомление от контакт-центра 1414. Для получения выплаты достаточно ответить на сообщение согласием, и всё остальное будет оформлено автоматически. Деньги будут перечислены на банковский счёт получателя.

Важно: чтобы избежать мошенничества, отвечать нужно только на SMS от официального контакт-центра 1414. Все вопросы можно задать, позвонив по номеру 1414 — звонок бесплатный.