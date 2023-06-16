Ряд госслужащих осужден за взятки в Шымкенте

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В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент приговорены должностные лица Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, его территориальных подразделений, ветеринарной службы и Департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представителей крестьянского хозяйства «Кут Береке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Они признаны виновными в получении и даче взяток на системной основе за ветеринарные разрешения и сертификаты, беспрепятственный пропуск скота через госграницу, служебном подлоге, фальсификации и использовании поддельных документов», – рассказали в суде.

Кроме того, главой крестьянского хозяйства и сотрудником ветеринарной службы из бюджета похищены 104 млн тенге при выделении госсубсидий на развитие скотоводства.

Как сообщается, приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 1 года 5 месяцев до 7 лет 6 месяцев, а также штрафы в размере от 2 до 26 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, добавили в суде.



