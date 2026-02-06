фото Дмитрия Багаева (из архива дома-музея)

Четверть века назад в Павлодаре был основан Дом-музей Дмитрия Багаева – человека, чей вклад в сохранение истории края имеет огромное значение. И это не преувеличение. Выдающийся краевед, основатель и первый директор областного краеведческого музея, фотограф, который открыл первый фотосалон в Павлодаре и совершил множество фотоэкс­педиций в Экибастуз, Баянаул и другие районы области, оставил уникальное наследие – более 3 000 негативов за период с 1905 по 1958 год. Он запечатлел для потомков практические все сферы жизни региона: природу, перекочевки и быт казахского народа, традиционные ремесла, коллективизацию, военные годы, развитие угольной промышленности, солепромысла, освоение целинных земель, работы на палеонтологическом памятнике Гусиный перелет и многое другое.

И вот к 25-летию Дома-музея Багаева (где, к слову, сохранили тот самый первый фотосалон с раритетной мебелью, техникой, стеклянной стеной) открыли юбилейную выставку и представили павлодарцам ранее не опубликованные работы мастера.

– Помимо большого количества уже напечатанных фотографий, собранных в экспозиции областного краеведческого музея и нашего дома-музея, в республиканском архиве фото- и кинохроники в Алматы и региональном архиве, в наших фондах хранятся более тысячи стеклопластин Дмитрия Поликарповича, которые еще не были оцифрованы. Летом прошлого года мы начали работу над ними. Свою помощь нам предложил неравнодушный павлодарец Сергей Коломиец, который имеет соответствующее оборудование – он как раз отвечал за техническую часть, – рассказывает руководитель Дома-музея Д. П. Багаева Надежда Бектурганова.

Сегодня фотопластины на стек­ле – это исторический материал, представляющий собой стеклянную основу со светочувствительной эмульсией, использовавшую­ся как негатив. До появления пленки это был основной метод съемки, отличавшийся высокой четкостью, но хрупкостью и большим весом. Конечно же, работа с таким архивом требует техники, знаний, времени, пришлось докупить специальное оборудование для подсветки больших фотопластин размером 18 на 24 см. Некоторым­ стеклопластинам Багаева почти 100 лет. Сказывается само время: где-то появляются царапины, где-то изображение теряет четкость. Каждая оцифрованная с пластины фотография требует дальнейшей обработки и ретуши.

Перевод фотографий и документов в цифровой формат для предотвращения их утраты – одна из главных задач коллектива музея сегодня. Конечно же, материа­лы на современных носителях становятся более доступными для изучения исторического и культурного контекста, запечатленного на фотографиях, для организации выставок и публи­каций, использования архива Багаева в образовательных целях.

Результат большого труда, который еще продолжается, и представили на юбилейной выставке.

– Для экспозиции «Забытые кадры» мы отобрали 46 самых лучших, значимых и качественных фотографий. Сделаны они в период с 1910 по 1955 год – это очень большой исторический отрезок времени, многие снимки не подписаны: нет ни дат, ни названий, и в ряде случаев мы можем лишь предполагать, что именно изображено. Очевидно, что представлены сцены из жизни и быта казахского народа начала XX века, есть несколько снимков природы – это узнаваемые красоты Баянаула: сосны, скалы. Также присутствуют фотографии совхоза «Бобровский». Можно увидеть кадры, отражающие встречу эпох: верблюды, груженные поклажей, и рядом – автомобили. Солепромысел, погрузка экскаватором угля, паровозы и двухпалубные пароходы на берегу Иртыша. Прежде мы не встречали фотогра­фии автолавки – мы знаем, что это период 1950-х годов, освоение целины. Интересный снимок, который мы назвали «Забота»: женщина кормит детей, и в кадр попал настенный календарь, где отчетливо видно число – 12 декабря 1937 года, день первых выборов в Верховный Совет СССР. Все эти исторические фотографии особенно интересны тем, что приглашают к размышлению, рассуждению и открытию чего-то нового, – отмечает Надежда Бектурганова.

В доме-музее заверяют, что в дальнейшем широкой публике будут представлены и другие неизвестные фотоснимки Дмитрия Багаева – после того, как специалисты завершат работу над ними. А пока горожан приглашают не только на выставку, но и для того, чтобы окунуться в атмосферу столетней давности. Здесь возобновили популярный проект – костюмированные фотосессии в историческом павильоне, где больше ста лет назад работал сам фотомаэстро Багаев.